Оласа ответил, сколько лет еще планирует играть в футбол

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа рассказал, сколько времени еще планирует играть в футбол.

© Rusfootball

"Сейчас мне 31 год, у меня ещё два года контракта с "Краснодаром". Не знаю, что будет дальше, но всё может быть. В прошлом сезоне мы стали чемпионами, а в этом также хотим завоевать золото. Думаю, что ёще много лет поиграю в футбол", - сказал Оласа в интервью "РБ Спорт".

Лукас Оласа перешёл в "Краснодар" летом 2023 года из "Вальядолида" за 2,5 миллиона евро. За этот период он принял участие в 68 играх за "быков", отметился двумя забитыми голами и отдал четыре голевые передачи. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занимает первое место, имея в своём активе 19 очков.