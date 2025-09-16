Вратарь "Родины" от лица команды извинился перед "Факелом" за драку

Вратарь "Родины" Сергей Волков прокомментировал эпизод с дракой в матче 10-го тура Первой Лиги против "Факела".

© ФК "Родина"

"Не будем говорить о конкретных личностях, но "Родина" поступила неправильно. Хотелось бы ещё раз извиниться перед "Факелом". Мы зашли в их раздевалку, пообщались. Полностью осознаём свою ошибку, игрокам нашего уровня не подобает так себя вести. Мы не правы. Но это футбол, и всякое случается. Главное - оставаться людьми", - сказал Волков в интервью "Чемпионату".

Вчера, 15 сентября, московская "Родина" одержала победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0 в матче 10 тура Первой Лиги. После финального свистка футболисты и персонал обеих команд устроили массовую потасовку на футбольном поле. После этого главный арбитр показал три желтые и две красные карточки.

После 10 сыгранных туров воронежцы занимают третье место в турнирной таблице Первой Лиги с 22 набранными очками. Московская "Родина" располагается на седьмой строчке с 16 баллами в своем активе.