«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо»

«Спартак» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам матча с «Динамо», заявил руководитель пресс‑службы «красно‑белых» Дмитрий Зеленов.

© ФК «Спартак»

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 8‑го тура МИР РПЛ.

— Обратились в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо»: нарушение правил на 17‑й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника; нарушение правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника; два нарушения в штрафной площади соперника на Гарсии на 46‑й минуте — со стороны Касереса и Осипенко, — передает слова Зеленова корреспондент «Матч ТВ».

После восьми туров РПЛ «Спартак» набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

