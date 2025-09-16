Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Рубином»

Махачкалинское «Динамо» обратилось в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по назначенному пенальти на 23‑й минуте матча с «Рубином», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

© ФК «Динамо» Махачкала

Встреча восьмого тура МИР РПЛ прошла в Казани в пятницу и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Мирлинд Даку на 27‑й минуте игры реализовал пенальти.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», «Динамо» примет московский «Локомотив». Оба матча состоятся 20 сентября.

