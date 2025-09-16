Нападающий "Сочи" может перейти в клуб из ОАЭ

Нападающий "Сочи" может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.

По информации источника, Сауль Гуарирапа хочет перейти в клуб из ОАЭ - в услугах форварда заинтересован клуб "Аль-Вахда", "Сочи" начал поиск нового нападающего на рынке свободных агентов.

В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провел за "Сочи" во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за ЦСКА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего венесуэльца в 1,5 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2028 года.

После 8 сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 1 набранным баллом в своем активе.