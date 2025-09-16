Портал Goal представил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

«Барселона» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 8-й
«Барселона» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Goal.
Сегодня начинается общий этап главного еврокубкового турнира. В связи с этим спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в соревновании.
Топ-16 выглядит так:
1. «Барселона»;
2. «ПСЖ»;
3. «Ливерпуль»;
4. «Арсенал»;
5. «Реал»;
6. «Бавария»;
7. «Челси»;
8. «Манчестер Сити»;
9. «Тоттенхэм»;
10. «Наполи»;
11. «Интер»;
12. «Атлетико»;
13. «Бенфика»;
14. «Монако»;
15. «Ювентус»;
16. «Боруссия» Дортмунд.
