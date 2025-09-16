«Барселона» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 8-й

«Барселона» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Goal.

Портал Goal представил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов
Сегодня начинается общий этап главного еврокубкового турнира. В связи с этим спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в соревновании.

Топ-16 выглядит так:

1. «Барселона»;

2. «ПСЖ»;

3. «Ливерпуль»;

4. «Арсенал»;

5. «Реал»;

6. «Бавария»;

7. «Челси»;

8. «Манчестер Сити»;

9. «Тоттенхэм»;

10. «Наполи»;

11. «Интер»;

12. «Атлетико»;

13. «Бенфика»;

14. «Монако»;

15. «Ювентус»;

16. «Боруссия» Дортмунд.

