Бразильский футболист «Динамо» рассказал о преимуществах жизни в России

Бразильский футболист московского «Динамо» Рубенс рассказал о преимуществах жизни в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Полузащитник выделил безопасность.

«В Бразилии все по-другому. В Москве мне спокойнее. В Бразилии, если ты проиграл матч, болельщики оказывают давление, могут даже угрожать тебе и твоей семье», — заявил игрок.

Рубенс перешел в «Динамо» 31 июля из бразильского «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее бразильский защитник петербургского «Зенита» Нино сравнил качество жизни в Санкт-Петербурге и Рио-де-Жанейро. Футболист заявил, что главным отличием является уровень безопасности, потому что в России он совершенно спокойно гуляет с семьей, отдыхает в парке, посещает магазины или рестораны.