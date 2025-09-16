Гайич высказался о чемпионских амбициях ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о чемпионских амбициях "армейцев".

"ЦСКА готов к тому, чтобы стать чемпионом? Конечно, готов. У нас есть желание стать чемпионами. И если нам будет сопутствовать удача, мы наберём достаточное количество очков — а это ключевой фактор для чемпионства — то всё может произойти", - цитирует Гайича "Матч ТВ".

После 8 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с "Сочи", который занимает последнее место с 1 баллом в своем активе.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата страны, а также завоевал Кубок России. Летом текущего года ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, его место занял швейцарский специалист Фабио Челестини.