Известный отечественный тренер Юрий Сёмин рассказал, за какую команду будет болеть в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Он сделал выбор в пользу французского «Пари Сен-Жермен».

«Мои симпатии в Лиге чемпионов там, где есть наши друзья и знакомые. На сегодняшний момент это «ПСЖ», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который в финале прошлого розыгрыша турнира одолел «Интер» (5:0).