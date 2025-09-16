Радимов назвал экс-игрока "Зенита" больным человеком

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о словах Ярослава Ракицкого.

Что, обсуждать больных людей что ли? Я думаю, обсуждать нечего. Человек болен", - приводит слова Радимова "СЭ".

Ранее украинский футболист Ярослав Ракицкий негативно отозвался о периоде игры в России, используя нецензурную брань. Защитник выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года по 2022 год, после был игроком донецкого "Шахтера" и турецкого "Адана Демирспор" и украниского "Черноморца".