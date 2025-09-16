Экс-игрок "Спартака" высказался о поражении ЦСКА от "Ростова"

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о поражении ЦСКА от "Ростова" (0:1) в 8 туре РПЛ.

© Rusfootball

"Поражение "Ростову" — одноразовая акция ЦСКА. Видно, что ростовчане вышли очень собранными и играли дисциплинированно. "Армейцы" не могли разбежаться на чужой половине поля. Удаление Милана Гайича помешало вырвать хотя бы ничью", - цитирует Мора Betonmobile.

В 8 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1, единственный забитый мяч на свой счет записал экс-игрок "армейцев", ныне выступающий за южан, Константин Кучаев. "Армейцы" остались в меньшинстве после удаления Милана Гайича на 43 минуте встречи, а за 6 минут до конца основного времени матча красную карточку получил нападающий ЦСКА Матеус Алвес.

До этой встречи ЦСКА не проигрывал в 21 матче чемпионата России кряду.