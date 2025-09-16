В российском футболе установлен новый рекорд

Опорный полузащитник футбольного клуба «Калуга» Захар Кравцов в матче против курского «Авангарда» оформил самый быстрый дубль в истории российского футбола.

Футболист забил два мяча за 48 секунд. Встреча состоялась 14 сентября. Ранее самый быстрый дубль в истории российского футбола оформил Игорь Лебеденко. В 2004 году он забил два мяча в матче московских «Торпедо» и ЦСКА за 53 секунды.

20 августа вратарь бразильского «Флуминенсе» Фабио установил мировой рекорд, проведя больше всех матчей в футболе.

44-летний голкипер достиг отметки в 1391 матч на профессиональном уровне и обошел бывшего вратаря сборной Англии Питера Шилтона (1390). Рекордной стала ответная встреча 1/8 финала Южноамериканского кубка против колумбийского «Америка Кали», которая состоялась 20 августа. «Флуминенсе» одержал победу со счетом 2:0 и 4:1 по сумме двух матчей.