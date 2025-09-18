Станковича дисквалифицируют на несколько матчей

Главного тренера "Спартака" Деяна Станковича могут дисквалифицировать на четыре игры чемпионата России.

По информации журналиста Ильи Казакова, наставнику красно-белых Деяну Станковичу грозит дисквалификация на четыре матча.

Напомним, в субботу, 13 сентября "Динамо" на своём поле принимало "Спартак". Игра завершилась со счётом 2:2. Дублем в составе бело-голубых отметился хавбек Бителло, а у красно-белых два гола забил форвард Ливай Гарсия. Также в концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" находится на восьмом месте, имея в своём активе 12 очков.

Деян Станкович работает возгавляет красно-белых с лета 2024 года, ранее сербский специалист был главным тренером "Ференцвароша" и "Црвены Звезды". Летом текущего года руководство продлило контракт с тренером до июня 2027 года