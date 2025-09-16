Первая лига объявила лучший тренерский штаб по итогам месяца

Стал известен лучший тренерский штаб в августе.

© Rusfootball

Как сообщает пресс-служба Первой лиги, тренерский штаб "Факела" был признан лучшим по итогам августа.

В прошедшем месяце команда Игоря Шалимова одержала четыре победы, обыграв "Сокол" (1:0), "КАМАЗ" (2:1), "Черноморец" (1:0) и "Нефтехимик" (1:0), а также потерпела одно поражение, уступив "Уралу" (0:2).

По итогам 10 сыгранных туров воронежцы набрали 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидера лишь на один балл.