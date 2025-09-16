Объявлена пятерка самых быстрых игроков по итогам 8-го тура РПЛ

Объявлена пятерка самых быстрых игроков по итогам тура.

© ФК "Крылья Советов"

Самым быстрым футболистом по итогам прошедшего 8-го тура стал защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов. Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Игрок самарцев развил максимальную скорость в 34,74 км/ч.

Второе место занял нападающий калининградской "Балтики" Чинонсо Оффор, показав результат в 34,60 км/ч, а замкнул тройку защитник "Ростова" Илья Вахания - 34,52 км/ч.

Также в топ-5 попали вингер ростовчан Мохаммад Мохеби (33,62 км/ч) и полузащитник московского "Спартака" Жедсон Фернандеш (33,37).