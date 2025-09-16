«Локомотив» назвал стартовый состав на матч Кубка России против «Акрона»

Московский «Локомотив» объявил стартовый состав на матч 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу против тольяттинского «Акрона».

Встреча группы D пройдет во вторник в Самаре и начнется в 18:45 по московскому времени.

Стартовый состав «Локомотива»: Даниил Веселов (вратарь), Кристиан Рамирес, Евгений Морозов, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Дмитрий Баринов (капитан), Данил Пруцев, Руслан Мялковский, Александр Руденко, Владислав Сарвели, Николай Комличенко.

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.