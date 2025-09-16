В "Спартаке" рассказали о состоянии защитника после дерби с "Динамо"

Стало известно состояние защитника красно-белых, получившего рассечение в 8-м туре РПЛ.

© Rusfootball

Пресс-служба "Спартака" выложила в телеграм-канале фотографию с тренировки защитника Даниила Денисова.

"Для тех, кто переживал: у Дани Денисова все хорошо! Наш боец тренируется без ограничений, но в специальной повязке после рассечения", - подписали красно-белые изображение игрока.

Напомним, футболист получил рассечение в середине первого тайма матча 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2).

В этом сезоне Денисов провел 10 матчей за "Спартак" в чемпионате и Кубке России, в которых пока не отличился результативными действиями.