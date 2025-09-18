Далер Кузяев ведет переговоры с клубами РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и французского «Гавра» Далер Кузяев ведёт переговоры с несколькими клубами Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© Соцсети

Игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе, но последний конкретный интерес был от «Ганновера» еще в июле. С того момента предложений от европейских клубов игроку не поступало.

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин являлся футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.