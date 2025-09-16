"Арсенал" уверенно переиграл на выезде "Атлетик"
"Атлетик" уступил на своем поле "Арменалу" в матче ЛЧ (0:2).
Гости открыли счет на 72-й минуте благодаря голу вингера Габриэла Мартинелли, отличившегося после передачи Леандро Троссарда. На 87-й минуте уже бразилец отдал ассист на гол Троссарда.
Таким образом лондонская команда начинает свой путь на турнире с победы.
Лига чемпионов
Общий этап. 1 тур
Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87.
"Атлетик": Унаи Симон, Горосабель, Вивиан, Паредес, Бойро (Берчиче, 68), Весга (Рего, 81), Хаурехисар, И. Уильямс, Сансет (Гурусета, 68), Наварро (Унаи Гомес, 61, Серрано, 81), Ремиро.
"Арсенал": Райя, Тимбер, Москера, Габриэл, Калафьори (Инкапиэ, 90+1), Субименди, Райс, Мерино, Мадуэке (Нергор, 90+1), Эзе (Мартинелли, 71), Дьокереш (Троссард, 65).
Предупреждения: Райс, 7, Мадуэке, 86, Хаурехисар, 86, Субименди, 90+1.