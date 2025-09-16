Дзюба объяснил слова про превосходство над Роналду

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью изданию «ВсеПроСпорт» объяснил свой неоднозначный комментарий о том, что он является более командным игроком, чем нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

© ФК «Акрон» Тольятти

Эти слова российский футболист произнес после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче РПЛ. Теперь Дзюба подчеркнул, что считает Роналду величайшим футболистом, а свои слова попросил рассматривать в ином ключе.

«Единственное, в чем я его обхожу – я более командный игрок. В любой заварухе я пытаюсь участвовать, пытаюсь защитить ребят. Просто стараюсь выбрать место, куда пойдет подача или передача. Иду, стараюсь помочь. Наверное, я один из лучших по игре вверху, поэтому стараюсь помогать», – заявил форвард.

В текущем сезоне Дзюба провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Его контракт с «Акроном» рассчитан до лета 2026 года, а текущая рыночная стоимость игрока оценивается в €1,5 млн.

Капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Роналду забил 943-й мяч в карьере в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией. На 58-й минуте португальский футболист реализовал 11-метровый удар.