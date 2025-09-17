Мельдоний мог попасть в организм украинца из «Челси» в сборной

Запрещенный препарат мельдоний мог попасть в организм футболиста, полузащитника клуба «Челси» Михаила Мудрика, когда тот находился в сборной Украины. Об этом 16 сентября сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

«Мудрик, находясь в составе сборной Украины, контактировал с сердечно-сосудистым препаратом мельдонием», — говорится в публикации.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Отмечается, что Мудрик нанял тех же адвокатов, которые работали с Полем Погба во время его допингового дела. Дисквалификацию француза удалось сократить с четырех лет до 18 месяцев.