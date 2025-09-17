«Карабах» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 16 сентября, завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и «Карабахом» из Азербайджана. Победу в игре, проходившей на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), одержали гости со счётом 3:2.

На шестой минуте полузащитник Энсо Барренечеа забил первый гол и вывел «Бенфику» вперёд. На 16-й минуте нападающий Вангелис Павлидис удвоил преимущество португальской команды. На 30-й минуте полузащитник Леандру Андраде сократил отставание «Карабаха». На 48-й минуте нападающий Камило Дуран сравнял счёт в матче. На 86-й минуте нападающий Алексей Кащук вывел гостей вперёд.

В минувшем сезоне «Бенфика» дошла до 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступила «Барселоне» (1:4). «Карабах» покинул турнир в квалификационном раунде плей-офф, где по результатам двух матчей проиграл «Динамо» Загреб со счётом 0:5.