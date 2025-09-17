Лига чемпионов – 2025/2026 по футболу: результаты на 16 сентября

16 сентября состоялись шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

© Чемпионат.com

Результаты матчей Лиги чемпионов 16 сентября:

ПСВ (Нидерланды) — «Юнион» (Бельгия) — 1:3;

«Атлетик» Бильбао (Испания) — «Арсенал» (Англия) — 0:2; «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:0; «Бенфика» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:3; «Ювентус» (Италия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 4:4; «Реал» Мадрид (Испания) — «Марсель» (Франция) — 2:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.