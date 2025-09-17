Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. Об этом сообщает Record.

«К сожалению, момент настал, и мы понимаем, что пора менять тренера. Что касается следующего тренера, мы ожидаем, что назначим его до субботы», — заявил Кошта.

Он не стал называть кандидатов на пост преемника Лаже, по информации Record, среди них Жозе Моуринью.

Ранее «Бенфика» дома проиграла азербайджанскому «Карабаху» (2:3) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Для соперника португальцев это первая в истории победа в турнире.

Лаже возглавил «Бенфику» в октябре 2024-го. В прошлом сезоне клуб под его руководством стал вице-чемпионом Португалии.