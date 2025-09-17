Юрана оценили в Турции

Российский тренер Сергей Юран, возглавляющий "Серик Беледиеспор", прокомментировал признание лучшим тренером тура в первом турецком дивизионе.

© ФК "Серик Беледиеспор"

"В 5-м туре мы единственные выиграли на выезде. Двух наших парней включили в символическую сборную, а меня тренером тура признали. Как говорится, мелочь, а приятно. Работаем дальше", — приводит слова Юрана "Чемпионат".

Напомним, Сергей Юран был назначен на пост главного тренера турецкой команды в июле 2025 года, заключив контракт с клубом сроком на один сезон. Отметим, что вместе с тренером в "Серик" также перешел его сын Артем Юран и еще ряд российских футболистов: Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Берковский и Илья Садыгов. В апреле 2024 года 56-летний специалист ушел из "Пари НН". С этого момента он не тренировал футбольные команды. Ранее Юран также возглавлял "Химки", "СКА?Хабаровск", "Балтику" и "Шинник".