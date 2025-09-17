«Крылья Советов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Самарские «Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

© ФК «Краснодар»

Встреча группы В пройдет в Самаре и начнется в 18:00.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Никита Кокарев (вратарь), Иван Лепский, Алексей Сутормин, Сергей Божин, Никита Чернов, Фернандо Костанца (капитан), Кирилл Печенин, Амар Рахманович, Иван Олейников, Максим Витюгов, Дмитрий Иванисеня.

Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев (вратарь, капитан), Артем Хмарин, Валентин Пальцев, Жубал Жуниор, Виталий Стежко, Жоау Батчи, Никита Кривцов, Гаэтан Перрен, Кевин Пина, Данила Козлов, Джон Кордоба.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

За ходом встречи можно следить на телеканалах «Матч ТВ» (с 17:45 по мск) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 17:55 по мск), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.