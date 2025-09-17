Травма Головина оказалась серьезной

Травма российского полузащитника «Монако» Александра Головина оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Об этом пишет Telegram-канал «Срочный спорт» со ссылкой на французские СМИ.

13 сентября стало известно, что Головин не был включен в заявку на матч чемпионата Франции с «Осером» из-за мышечного дискомфорта. Дополнительные обледования, которые были проведены позднее, выявили более серьезную проблему с мышцей правого бедра. Из-за травмы Головин точно не сможет помочь команде в первых матчах Лиги чемпионов против «Брюгге» и «Манчестер Сити». Восстановление игрока может занять около месяца.

7 сентября Головин сыграл в составе сборной России против национальной команды Катара. Поединок, который носил товарищеский статус, завершился победой российских футболистов со счетом 4:1.

4 октября 2024 года Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.