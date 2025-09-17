Вратарь «Динамо» Мх отказался назвать скучной кубковую игру с «Пари НН»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов заявил «Матч ТВ», что встреча с «Пари НН» в Кубке России была интересной.

© Матч ТВ

Махачкалинцы во вторник в гостевом матче четвертого тура FONBET Кубка России обыграли в Саранске «Пари НН» со счетом 2:1.

— Не было ассоциаций с августовским матчем в РПЛ на этом же поле?

— Нет, это уже пройденный этап. Было немножко тяжело, но я пережил его.

— Не показалось, что игра была скучной?

— Для меня вообще не была скучной. Были у соперника моменты, они прессинговали в среднем блоке. Всё равно очень интересная игра. Самое главное, что мы выиграли.

— Сейчас у «Динамо» 11 очков в Кубке России. На турнире особый акцент в этом сезоне?

— Нет, почему? Мы играем в каждом матче и стараемся набирать очки. Чемпионат или Кубок — разницы нет. Это два очень важных турнира, в которых люди получают игровую практику и могут реабилитироваться за свои ошибки, — сказал Магомедов «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» выиграло четвертый матч подряд в турнире и с 11 очками возглавляет группу С, в следующем матче команда примет «Ростов» 2 октября.

