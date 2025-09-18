Тренер «Монако» рассказал, сколько Головин пропустит из‑за травмы

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал, что полузащитник Александр Головин пропустит месяц из‑за травмы.

Ранее появилась информация, что повреждение оказалось серьезнее, чем ранее предполагалось. Дополнительное обследование выявило серьезную проблему с мышцей правого бедра. На прошлой неделе Головин пропустил матч четвертого тура Лиги 1 с «Осером» (2:1) из‑за мышечного дискомфорта.

— Что касается Александра Головина, он вернется, предположительно, через месяц, — заявил Хюттер.

«Монако» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел три матча.