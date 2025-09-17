Дзюбу назвали легендой

Защитник "Акрона" Роберто Фернандес высказался о форварде команды Артёме Дзюбе.

"Артём Дзюба - настоящая легенда российского футбола. Несмотря на свой возраст, он демонстрирует высокий уровень игры. "Акрону" повезло, что в команде есть такой футболист. В любых кондициях он приносит нам пользу", - сказал Фернандес в интервью "РБ Спорт".

Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 9 голевых передач. Контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона.

После восьми туров РПЛ "Акрон" находится на 15 месте с шестью очками.

В следующем туре тольяттинцы сыграют дома против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 20 сентября.