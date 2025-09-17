Агент Тюкавина рассказал, выйдет ли нападающий с первых минут против "Сочи"

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал

Rusfootball.info, что его клиент готов сыграть с первых минут против "Сочи" в рамках Кубка России.

Игра состоится сегодня в Сочи.

"Думаю, что сегодня Костя сыграет, выйдет на поле с первых минут. Он в хорошей форме, но игровые кондиции нужно набирать. А кубок хорошая возможность для этого", - сказал агент.

Константин Тюкавин получит травму в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

13 сентября Тюкавин впервые вышел на поле 79 минуте встречи со "Спартаком" в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.