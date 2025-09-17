7 стран выступили за полное возвращение России на исполкоме УЕФА

Как сообщает Sport24, вопрос отстранения России от международных турниров обсуждался на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в Тиране 11 сентября.

© Sports.ru

Швеция, Финляндия и Норвегия впервые выступили за смягчение текущих ограничений для России, допустив возвращение женских и молодежных команд на международные турниры. Отмечается, что этот шаг может быть сделан уже к концу года, если изменится политическая ситуация в связи с конфликтом в Украине. Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия готовы обсуждать этот вариант при согласии УЕФА.

За полноценное возвращение России в международный футбол выступили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан. Категорически против высказались Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия. В кулуарах обсуждалась идея полного исключения России из УЕФА и интеграции в Азиатскую конфедерацию, но официально этот вопрос не обсуждался.

Сообщается, что вопрос допуска российских команд до международных турниров будет обсуждаться на Конгрессе УЕФА, который пройдет в Брюсселе 12 февраля 2026 года.