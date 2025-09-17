Приз имени Льва Яшина могут переименовать по инициативе англичан

Британские функционеры предложили France Football убрать имя советского вратаря Льва Яшина из названия награды лучшему голкиперу сезона.

© Rusfootball

По информации Sport24, в качестве альтернативы предложили имена других легенд прошлого века - англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

Единственным вратарём за всю историю футбола, удостоенным "Золотого мяча, остаётся Лев Яшин. Он получил эту награду в 1963 году.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах.