Президент «Динамо» Мх высказался о выходе команды в плей-офф Кубка России

Президент махачкалинского "Динамо" прокомментировал выход команду в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

"Конечно, приятный момент, что махачкалинское "Динамо" вышло в плей-офф Кубка России. Все ребята — молодцы, ведь команда выступила в Кубке хорошо. Но важно не переоценивать это достижение в силу того, что многие клубы играют не основными составами, что касается и нас. По возможности мы тоже задействуем всю молодёжь: в этом турнире у нас выступали два футболиста 2007 года рождения, а также игроки 2004-2005 годов, которым предоставляем шанс накопить мастерство и опыт", - сказал Гаджиев в интервью "Чемпионату".

Матч четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН" состоялся во вторник, 16 сентября. По его итогам команда Биджиева, доигрывая в меньшинстве, одержала победу со счетом 2:1. Во втором тайме защитник команды гостей Сослан Кагермазов был удален с поля на 69-й минуте. Нападающий Гамид Агаларов забил гол в ворота хозяев на 77-й минуте с пенальти, а защитник Мохамед Аззи на 79-й минуте принёс победу команде. После этой встречи команда из Дагестана обеспечила себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России и лидирует в группе С, набрав 11 очков.