Защитник "Ростова" высказался о победе над ЦСКА

Защитник "Ростова" Илья Вахания поделился мнением об игре против ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ.

© Rusfootball

"Как бы описал матч с ЦСКА? Просто три очка. Не показалось ли мне, что «Ростову» в большинстве было тяжело? Да, 100 процентов было тяжело, мы терпели. Были свои моменты, забей мы второй гол — конечно, стыло бы намного легче, но для нас главное было не пропустить", - сказал Вахания в интервью "РБ Спорт".

Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе "южан" отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.

На данный момент "Ростов" занимает 11 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе восемь набранных очков.

Следующую игру команда Альбы проведёт в Кубке России против московского "Спартака". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.