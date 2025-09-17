«Торпедо» объявило о добавлении двух тренеров в штаб Парфенова

Тренер по физподготовке Александр Шуленин и тренер вратарей Александр Мельников присоединились к штабу Дмитрия Парфёнова в московском «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Александр Львович ранее уже работал в «Торпедо» на аналогичной должности в 2022-2023 годах, а Александр Петрович тренировал голкиперов в московском «Спартаке». Желаем специалистам плодотворной работы в нашем клубе!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала шесть очков за 10 матчей. О назначении Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера «Торпедо» было объявлено 13 сентября.