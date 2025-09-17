Защитник «Реала» пропустит матч из-за удаления в игре с «Сосьедадом»

Дин Хейсен пропустит один матч из-за удаления в игре «Реал Сосьедад».

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Реала», сообщает As. Таким образом, защитник не сыграет в субботу с «Эспаньолом» в 5-м туре Ла Лиги.

Напомним, что Хейсен получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля.

Ранее технический комитет судей (CTA) признал, что наиболее подходящим наказанием была бы желтая карточка, но при этом поддержал решение ВАР не вмешиваться в эпизод, посчитав, что не было явной ошибки.

По мнению комитета, видеоматериалы, предоставленные «Реалом», не доказывают ошибку судьи Хиля Мансано относительно протокола. Мадридцы намерены обжаловать решение в Апелляционном комитете.