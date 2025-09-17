Экс‑футболист «Арсенала» в суде отверг обвинения в изнасиловании

Полузащитник испанского «Вильярреала» Томас Парти, выступавший ранее за «Арсенал», в лондонском суде отверг обвинения в изнасиловании, сообщает Би‑би‑си.

Во время слушаний в Королевском суде Саутворка Парти не признал себя виновным по всем пяти эпизодам обвинений в изнасилованиях и одному эпизоду сексуального насилия.

Ранее Парти предъявили обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному случаю сексуального насилия в отношении трех женщин с 2021 по 2022 год. 32‑летний футболист был освобожден под залог 5 августа. Условия освобождения не запрещают Парти продолжать футбольную карьеру, но он должен уведомлять полицию о любых международных поездках за 24 часа и не должен контактировать с пострадавшими.

7 августа ганец, с 2020 по 2025 год защищавший цвета «Арсенала», перешел в «Вильярреал». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в пяти матчах за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Прямые трансляции матчей Ла Лиги смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.