Названы главные кандидаты на пост тренера сборной Испании

Хесус Матео и Пабло Ласо – главные кандидаты на пост тренера сборной Испании
Федерация баскетбола Испании выбирает нового наставника национальной команды.
По информации Marca, основными претендентами на пост главного тренера национальной команды считаются Хесус Матео и Пабло Ласо.
Этим летом Хесус Матео покинул мадридский «Реал» и теперь является свободным агентом. Как и Пабло Ласо, который расстался с «Басконией». Этот факт делает их более простыми вариантами для назначения.
На Евробаскете-2025 сборная Испании под руководством Серджо Скариоло вылетела уже в групповом этапе, заняв в итоге лишь 17-е место. По итогам турнира 64-летний итальянец покинул свой пост.
Следующий важный этап для Испании – отборочные матчи чемпионата мира-2027, затем Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе и домашний Евробаскет-2029.
«Возмущен политическими проститутками, пытающимися нагадить России. Англичанам стоит понять – изменить историю невозможно». Кавазашвили о предложении переименовать трофей Яшина
Хесус Матео и Пабло Ласо – главные кандидаты на пост тренера сборной Испании
Экс-игрок СКА Белов: «Хоккей в разных вселенных с футболом по зарплатам. Хоккеисты не хвастаются часами и машинами. Кто на метро добирается, кто на каршеринге»
«Возмущен политическими проститутками, пытающимися нагадить России. Англичанам стоит понять – изменить историю невозможно». Кавазашвили о предложении переименовать трофей Яшина
Хесус Матео и Пабло Ласо – главные кандидаты на пост тренера сборной Испании
Экс-игрок СКА Белов: «Хоккей в разных вселенных с футболом по зарплатам. Хоккеисты не хвастаются часами и машинами. Кто на метро добирается, кто на каршеринге»