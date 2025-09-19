Футболист «Ахмата» высказался о матче с «Зенитом»

Футболист «Ахмата» Мелкадзе — о матче с «Зенитом»: «Показалось, что ничья близка, но все решили два стандарта»
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил «Матч ТВ», что команда могла уйти от поражения в кубковой встрече с «Зенитом».
Встреча группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». На дубль Александра Соболева гости ответили голом Надера Гандри на 73‑й минуте.
— Во втором тайме показалось, что ничья близка, но всё решили два стандарта. Ничего страшного, разберем игру и будем двигаться дальше. Тем более, через два дня следующий матч.
— С чем связан тот факт, что в концовке «Ахмат» в какой‑то степени сбавил обороты?
— Возможно, с потерями мяча. Но вообще у нас был настрой доказать, что победа в Грозном в чемпионате не была случайностью, — сказал Мелкадзе «Матч ТВ».
