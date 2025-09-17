"Краснодар" одержал победу над "Крыльями Советов" в Кубке России

"Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в Кубке России.

© Rusfootball

Счет в матче на 14 минуте открыл полузащитник "Краснодара" Данила Козлов, голевая передача на счету Гаэтана Перрена. На 62 минуте встречи южане увеличили свое преимущество - точным ударом отметился полузащитник Дуглас Аугусто - это результативное действие стало первым для футболиста в составе "быков". Самарцы ответили голом Сергея Божина после подачи с углового удара на 83 минуте встречи.

Благодаря победе в этой встрече команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в квартете В Кубка России - в активе "Краснодара" 9 очков.

Кубок России, групповой этап, 4 тур.

"Крылья Советов" 1:2 "Краснодар".

Голы: Божин, 83 - Козлов, 14, Аугусто, 62.