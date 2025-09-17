Дубль Соболева помог "Зениту" победить "Ахмат"

Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и "Ахматом" завершился победой хозяев со счетом 2:1. Дублем в составе хозяев отличился Александр Соболев. За "Ахмат" гол забил Надер Гандри.

© Rusfootball

"Зенит" занимает первое место в группе А Пути РПЛ Кубка России с 12 очками, "Ахмат" располагается на последней строчке с 3 баллами.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа А. 4 тур

Голы: Соболев, 43, 59 - Гандри, 73

Зенит: Латышонок, Вега, Алип, Эракович, Адамов, Горшков (Дркушич, 82), Ерохин (Педро, 82), Михайлов, Шилов (Мостовой, 65), Луис Энрике (Гонду, 65), Соболев (Кассьерра, 72)

Ахмат: Ульянов, Уциев (Богосавац, 87), Заре, Гандри, Тодорович, Келиано (Эль-Махрауи, 60), Ибишев, Жемалетдинов, Мансилья (Касинтура, 46), Самородов (Гаджиев, 70), Конате (Мелкадзе, 60)