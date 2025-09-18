Черчесов рассказал, что не получилось у "Ахмата" в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о поражении "Зениту" в Кубке России.

"С "Зенитом" никому просто не бывает, ожидали такой матч. У нас не заладилось сегодня со стандартами, хоть и мы забили после него. Всё же это не ложится в наши стандарты понимания. Будем ещё больше работать. Благодарен ребятам за футбол и в особенности за второй тайм", - приводит слова Черчесова пресс-служба клуба.

Вчера, 17 сентября, грозненский "Ахмат" на выезде проиграл петербургскому "Зениту" в 4 туре группового этапа Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами в этой встрече отметились Александр Соболев (дубль) и Надер Гандри. Благодаря этой победе команда Сергея Семака досрочно вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в таблице с 12 баллами. Грозненцы на данный момент располагаются на последней строчке с 3 очками в своем активе.

После 8 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками. В 9 туре чемпионата страны "Ахмат" сыграет на выезде с "Пари НН".