«Бавария» обыграла «Челси» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» переиграла лондонский «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянс Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Счет в матче на 20-й минуте ударом по своим воротам открыл Тревор Чалоба. Спустя семь минут английский форвард Гарри Кейн увеличил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 29-й минуте ударом из-за пределов штрафной отставание в счете сократил Коул Палмер. Окончательный счет поединка установил Кейн, поразив ворота оппонентов на 63-й минуте.

В следующем туре Лиги чемпионов «Бавария» сыграет в гостях против кипрского «Пафоса». Игра пройдет 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Лондонцы в тот же день и в то же время начнут домашний матч против лиссабонской «Бенфики».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

