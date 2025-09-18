Моуринью: я сделал ошибку, возглавив «Фенербахче». «Бенфика» — возвращение на уровень

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что допустил ошибку, когда возглавил «Фенербахче». Португалец тренировал турецкий гранд с июля 2024 года по август 2025 года.

– Думаете, это идеальный контекст для возвращения в «Бенфику»?

– Идеальный контекст для меня — это снова тренировать одну из лучших команд в мире. Моя карьера до сих пор была насыщенной, я работал в крупнейших клубах мира, в разных странах.

Я совершил ошибку, возглавив «Фенербахче». Это был не мой уровень в футболе. Однако я отдавал силы до последнего дня. Очевидно, я был расстроен [увольнением из «Фенербахче»], как сейчас Бруну Лаже [экс-тренер «Бенфики»], ведь никто не любит, когда их увольняют. Однако тренировать «Бенфику» — это возвращение на мой уровень, а мой уровень — тренировать величайшие клубы мира», — приводит слова Моуринью A Bola.