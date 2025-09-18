Полузащитник "Зенита" рассказал, что надо исправлять после игры с "Ахматом"

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал победу команды над "Ахматом" в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России.

"Рад за Сашу Соболева, что забил. В принципе хорошо действовали, но где-то с 65-й минуты сильно в оборону сели - это неправильно. Это огорчило. Будем исправлять", - сказал Мостовой в интервью "Чемпионату".

Вчера, 17 сентября, петербургский "Зенит" дома обыграл грозненский "Ахмат" в 4 туре группового этапа Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами в этой встрече отметились Александр Соболев (дубль) и Надер Гандри. Благодаря этой победе команда Сергея Семака досрочно вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в таблице с 12 баллами. Подопечные Черчесова на данный момент располагаются на последней строчке с 3 очками в своем активе.

Следующую игру сине-бело-голубые проведут на выезде против "Краснодара" в рамках 9-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.