Карпин оценил игру Тюкавина после травмы

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин оценил игру Константина Тюкавина в матче Кубка России с "Сочи" (4:0).

"Игра Тюкавина? Он выдержал 50 минут. Перед ним была задача получить игровой тонус, помимо того, чтобы выиграть и желательно забить. Первые 45 минут он провёл очень неплохо, а потом устал", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 17 сентября, московское "Динамо" на выезде одержало победу над "Сочи" со счетом 4:0 в 4 туре группового этапа Кубка России. Константин Тюкавин вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

Напомним, что форвард получил травму в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Константин Тюкавин впервые после этого вышел на поле во втором тайме матча 8 тура РПЛ со "Спартаком" (2:2)