Моуринью подобрал себе новый клуб

Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером «Бенфики». Об этом информирует аккаунт «Бенфики» на своей странице в социальной сети X.

Последним местом работы Жозе был турецкий «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года. Ранее Моуринью работал с такими клубами, как мадридский «Реал», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома», «Порту».

«Бенфика» накануне проиграла «Карабаху» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сразу после этой неудачи «орлы» уволили своего наставника Бруну Лаже.