В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). На момент написания новости счёт 1:1.

На 90+4-й минуте нападающий Кирилл Степанов сравнял счёт. Ранее, на 38-й минуте, форвард армейцев Тамерлан Мусаев забил первый гол в игре.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда не набрала ни одного очка за три встречи. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится московский «Локомотив» (9).