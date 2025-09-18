Бубнов оценил игру новых защитников «Спартака» в дерби с «Динамо»

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов оценил игру защитников красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику в матче 8 тура РПЛ с "Динамо" (2:2).

"Если бы Бабич не приболел там, не захворал, то вот эта троица: Бабич, вот эти два центральных защитника — это вообще стена бы была. Они бы здорово сыграли. Эти два центральных защитника, они здорово сыграли сейчас, и они, наверняка, в следующей игре будут играть", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Александер Джику перешел в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро и заключил двухлетний контракт. Кристофер Ву присоединился к красно-белым в августе текущего года на правах свободного агента и подписал контракт до июня 2029 года.

Оба футболиста вышли на поле в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги со столичным "Динамо" (2:2). После 8 сыгранных туров красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в своем активе.